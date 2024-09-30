حميه بحث مع بارو في شؤون مرافق وزارته البحرية والجوية

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، مع وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، في موضوع المرافق البحرية والجوية التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المطار إلى المرافئ البحريه وغيرها، في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الاسرائيلي على لبنان.
وأكد بارو "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ودعمه".
وكان الوزير حمية في وداع الوزير الفرنسي والوفد المرافق، في مطار بيروت الدولي، وفي حضور سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو.
إشارة إلى أن الوزير بارو والوفد المرافق، قام بزيارة لبنان، والتقى عددا من المسؤولين.
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