الأمن القومي الإسرائيلي: لم نحقق أيا من أهداف الحرب في غزة والموضوع يحتاج لسنوات

أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بعدم تحقيق جيش بلاده لأي من أهداف الحرب في قطاع غزة، وذلك في استعراض للوضع قدمه خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية بالكنيست، وفق القناة الـ”13″ الإسرائيلية الخاصة.

واكد هنغبي: “لم نحقق أيًا من الأهداف الإستراتيجية للحرب”؛ حيث لم نتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة، ولم نُسقط حركة حماس، ولم نسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم بأمان”. وتابع: “يقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر تحقيق أهداف الحرب سيستغرق وقتا طويلا جدا، ليس سنة واحدة، بل سنوات”.

وبشأن القتال على الحدود مع لبنان، قال هنغبي: “لم يتم تحديد هدف واضح في مجلس الحرب فيما يتعلق بالشمال”. وأضاف أنه بالنسبة لهذه الجبهة “لا توجد تواريخ لانتهاء القتال ولا أهداف استراتيجية”.

وفي بداية الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حددت حكومة بنيامين نتنياهو 3 أهداف لها وهي، القضاء على حماس عسكريا وسلطويا، وإعادة المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل.

وبعد مرور 229 على اندلاع الحرب، لا تزال الفصائل الفلسطينية تخوض مواجهات شرسة مع قوات الجيش الإسرائيلي في كافة محاور القتال، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ولا يزال هناك 128 أسيرا إسرائيليا محتجزين بقطاع غزة، وفق تقديرات عبرية رسمية، دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية المتوغلة من إطلاق سراحهم بالطرق العسكرية.