البيت الابيض: بايدن يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعارض "الاعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين.

واوضح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن بايدن "يؤيد علنا حل الدولتين". وأضاف "لقد أكد بنفس القدر علنا على أن حل الدولتين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب".

لكن ساليفان لم ينتقد بشكل مباشر اعتراف الدول الثلاث، وجميعها مقربة من الولايات المتحدة، بدولة فلسطين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي "لكل دولة الحق في اتخاذ قراراتها، لكن موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن واضح".

وتابع قائلا "الرئيس بايدن... أكد أيضا بشكل قاطع على أن حل الدولتين يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية وليس من خلال اعتراف من أطراف منفردة".