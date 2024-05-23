جنبلاط بحث مع أمير قطر أوضاع لبنان والمنطقة وثمّن الدور القطري في إطار اللجنة الخماسية

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل، الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يُرافقه رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، حيث تم البحث في أوضاع المنطقة.

وجرى استعراض الوضع على الساحة الفلسطينية والحرب على غزة والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان.

وأثنى جنبلاط على "الجهود والدور التي تقوم به قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية"، كما ثمّن دورها في إطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.