افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة، قاموا بجولات تفتيشية شملت مدينة النبطية وبلدات ديرالزهراني وبفروة وزفتا وبلدة عين قنيا قضاء حاصبيا على محال اللحوم ومطابخ المطاعم"، لافتا الى انه "تم تسطير 3 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في بلدتي زفتا وبفروة لبيعهم اللحوم بنسب أرباح عالية، وبيع لحوم دواجن مبردة من دون الإعلان على أنها كذلك، بالإضافة للمحاضر، تم توجيه إنذارات لأصحاب الملاحم بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة إقفال محالهم بالشمع الأحمر وإحالتهم للقضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا 3 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في بلدتي زفتا وبفروة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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