بخاش: علينا ان نحافظ على مكانة لبنان في الخريطة الصحية الاقليمية من خلال اعادة تفعيل السياحة الطبية

اعتبر نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش، خلال افتتاحه المؤتمر التاسع عشر للجمعية اللبنانية للامراض الجلدية، ان "عقد المؤتمر في هذا التوقيت بالذات هو إنجاز بحد ذاته نظرًا للظروف الامنية والاقتصادية الصعبة. واستنادا الى المواضيع التي يتمحور حولها المؤتمر وابرزها معالجة اصابات الحرب كما الأمراض السرطانية الجلدية واخر تقنيات في الطب التجميلي".

واشار الى ان "عدد أطباء الامراض الجلدية المسجل في نقاية أطباء لبنان في بيروت يتجاوز الثلاثمئة طبيب متخصص وهي نسبة تفي بالحاجة نظرًا لعدد المقيمين على ارض لبنان وهي ان دلت على شيء فعلى قدرة الجهاز الطبي للتطور والقيام بواجبه على اكمل وجه. خصوصًا ان جامعات لبنان تخرج سنويا حوالي تسعة أطباء متخصصين في هذا المجال وهذا يعني استمرارية تجدد القطاع الطبي في هذا الاختصاص".

ورأى أنه "علينا المزيد من التنظيم والنقابة تعمل في هذا السياق، خصوصا انه علينا ان نحافظ على مكانة لبنان في الخريطة الصحية الاقليمية من خلال اعادة تفعيل السياحة الطبية التي نعمل على تنظيم مؤتمر لها في اقرب وقت".