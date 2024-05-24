"حزب الله": استهدفنا موقع ‏المالكية ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 24-05-2024 موقع ‏المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة".

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة 24-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة الصاروخيّة".‏