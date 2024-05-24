"حزب الله": استهدفنا موقع ‏المالكية ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 24-05-2024 موقع المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة 24-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة الصاروخيّة".
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