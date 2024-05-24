هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب أقر تسوية بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم لكن هناك نقاط محل خلاف مع حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مجلس الحرب أقر تسوية بشأن عدد الرهائن الذين سيطلق سراحهم لكن هناك نقاط محل خلاف مع حماس"، لافتةً الى أن "كبار العسكريين يعتقدون أنه حتى لو اتفق على وقف الحرب فإن إسرائيل قد تستأنفها عند الحاجة".

وذكرت الهيئة، أن "مدير سي آي إيه يعمل على صياغة الخطوط العريضة للمحادثات بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن " مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز يبحث مع رئيس وزراء قطر ورئيس الموساد بباريس اليوم استئناف مفاوضات التبادل".

في حين أعلن مسؤولون إسرائيليون أن حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت أخيرا على توسيع صلاحيات فريق المفاوضين.

ووضع المفاوضون الإسرائيليون خلال الأيام الأخيرة مقترحا جديدا، يتضمن بعض التنازلات بالمقارنة مع المقترح الأخير المطروح على التفاوض في القاهرة.

وتخص التنازلات عدد الأسرى الأحياء الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.