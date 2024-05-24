شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصرع العشرات نتيجة انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

الدمام - شريف احمد - وقع انهيار أرضي في قرية شمالي بابوا غينيا الجديدة، ما أدى إلى مصرع 100 شخص على الأقل.وضرب الانهيار اليوم قرية كاوك آلام في مقاطعة إنجا الواقعة على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة، بورت مورسبي.وتتعرض بابوا غينيا الجديدة باستمرار للكوارث الطبيعية والانهيارات الأرضية والفيضانات والزلازل.وفي مارس الماضي لقي 23 شخصًا على الأقل حتفهم، في انهيار أرضي بمقاطعة مجاورة لإنجا.