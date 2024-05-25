شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: إسرائيل تمارس حرب شائعات مجنونة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة لإسرائيل يحذرها من صبر مصر الذى قد ينفد، قائلا: يا إسرائيل الدماء تغلى فى عروق المصريين نتيجة ما يحدث فى غزة، والتصفية الجسدية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف كرم جبر خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن إسرائيل خلال الفترة الأخيرة تمارس حرب شائعات مجنونة ضد مصر، وكلها شائعات مثل شبكة العنكبوت، أولها حينما زعم نتنياهو أن مصر لا تسمح بفتح الحدود لإدخال المساعدات.

وأكد كرم جبر أن مصر لم تغلق المعبر والدليل على ذلك أن هناك أطنان من المواد الغذائية فسدت بسبب حرارة الجو وغلق إسرائيل المعبر وممارسة الاحتلال التجويع، لافتا إلى أن قناة "سى إن إن" تلفق الأحداث ووضع قصص غير مترابطة للوصول لنتيجة كاذبة.