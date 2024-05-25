شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: سخرت من نشر صورتى بالإعلام الإسرائيلى فهو سطحى وجاهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب والإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، عن الصورة المنتشرة من قبل جهات وسائل الإعلام الإسرائيلي، كونه أنه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

وقال محمد شبانة: "أخذت الأمر بسخرية وهو يعطى نوعا من التخبط والسطحية والجهل، فهو خطأ بشكل ساذج وسطحى وهو استمرار لجهل هذا الجهاز المعروف".

وأضاف محمد شبانة خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية اعتادت على الإدعاءات الكاذبة من إسرائيل، وهم لديهم حالة من الفزع من الموقف والإجراءات المصرية من منع تهجير الشعب الفلسطينى. وأكد محمد شبانة أن مصر دولة قوية ولها مصداقية ولها تاريخ فى الوقوف مع القضية الفلسطينية منذ 48.

ونشر جهاز الشاباك الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية صورة الإعلامي المصري محمد شبانة قبل أن تحذفها بعض المنصات الإخبارية الإسرائيلية لاحقا بعد اكتشافها أن الصورة لإعلامي مصري، وهو ما يؤكد افتقار الإعلام الإسرائيلي لأبسط معايير المهنية، واستخدامه كأداة من الحكومة الإسرائيلية التي تحاول رسم صورة بأنها تحقق انتصارات في غزة.

وسخر عدد من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين من نشر الاحتلال الإسرائيلي لصورة الإعلامي المصري على أنها لقيادي في حماس، وكتب عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي: "إسرائيل اللي بتقول عندها أقوى جهاز استخباراتي ومعلوماتي لا تعرف القائد الحمساوي الذي تم اغتياله وتنشر معلومات غير دقيقة".