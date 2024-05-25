شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": قرارات محكمة العدل الدولية نجاح لجهود الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرارات محكمة العدل الدولية إدانة جديدة لإسرائيل وانتصار للدبلوماسية المصرية.



وأضاف الدكتور هشام عناني فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قرارات المحكمة تضع المجتمع الدولي كله نحو مسؤولياته من أجل التكاتف لتنفيذ هذه القرارات.

واعتبر "عناني" أن ما تم الإعلان عنه مسبقا من إسرائيل بعزمها عدم وقف الحرب هو تحد صارخ للمجتمع الدولي كله وليس فقط قرارات المحكمة.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستكون أكثر مأساوية علي غزه حال إصرار اسرائيل علي مواصله عنادها مع تكاسل المجتمع الدولي في تنفيذ ما انتهت إليه المحكمة من قرارات.