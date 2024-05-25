شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التأمينات الاجتماعية يحدد ضوابط صرف معاش الأب بعد وفاته.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، على ضوابط حصولك على معاش والدك، فقد نظم التشريع من خلال شروط محددة مدى استحقاق الأبناء لمعاش والدهم حال وفاته، وذلك استنادًا للمادة رقم 100 من أحكام هذا القانون.

و حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الشروط التالية لاستحقاقك معاش والدك عند وفاته:

1. يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.



2. يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الـ 21 عام.



3. يحصل على المعاش العاجز عن الكسب.



4. إذا كنت لازالت طالبًا ولا تتجاوز مراحل التعليم كالليسانيس أو البكالوريس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.



5. من حصل على مؤهل نهائي ولم يزاول مهنة بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.



6. يمكنك الحصول على معاش والدك من بداية الشهر الذى حدثت فيه الوفاة

7.يقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.