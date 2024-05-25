أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هبوط مروحيته اضطراريا اليوم في ملعب مدينة فانادزور، بسبب سوء الأحوال الجوية.
واوضح باشينيان، في تصريح له انه "بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت مروحيتنا اضطراريا في فانادزور والآن نواصل رحلتنا على متن السيارة. أتمنى يوما جميلا للجميع".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع عندما كان باشينيان في طريقه إلى مدينة تاشير على الحدود مع جورجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا وتابع رحلته على متن سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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