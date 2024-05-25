غارات إسرائيلية استهدفت عيتا الشعب والجبين ومنزلًا بمحيط موقع اليونيفيل بالعديسة وقصف أصاب منزلًا بكفركلا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت أحد المنازل في محيط موقع قوات "اليونيفيل" في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

هذا، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين استهدفتا بلدتي عيتا الشعب والجبين.

إلى ذلك، استهدفت دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة أحد المنازل في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع استمرار الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية تجاه مواقع وقوات الجيش الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.