ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل مستشفى شربين العام 9 مصابين اليوم السبت، تعرضوا لحادث انقلاب ميكروباص بترعة الساحل أمام قرية السعدية.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:"طارق الباز محمد الباز ٤٣ عامًا، ومقيم بعزبة روسيا، ومصاب بالرأس، وجمال عبد المجيد 70 عامًا، مصاب بكسور بالساق اليمني، وفاطمه الطنطاوي السيد الحداد، مقيمة بكفر الترعة القديمة مصابة بكسور في الفقرات القطنية، والسيد اسماعيل المنشاوي 60 عامًا، مقيم بقرية كفر الترعة القديم، وأنغام عبد الهادي الجزائري 26 عامًا، مصابة بكدمات في الصدر، ويزن السعيد خالد وهبه عمر عام ونصف، مصابان بالصدر، وسعديه رزق أحمد الشربيني 58 عامًا، مقيمة بكفر الترعة، مصابة بالفقرات، وعزه يسري عثمان 40 عامًا، إصابة بالكوع الأيسر والصدر، وكارم علي عبد ربه علي 42 عامًا، إصابة بالفقرات القطنية والبطن والحوض.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، حول الحادث، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري وجرى إنقاذ الركاب بمعاونة الأهالي.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث سببه اختلال عجلة القيادة بيد السائق على طريق (دمياط - المنصورة) الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.