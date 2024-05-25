نائب المستشار الألماني: إسرائيل تجاوزت الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - قال نائب المستشار الألماني، إن إسرائيل تجاوزت الحدود ويجب عليها الالتزام بالقانون الدولي.

وأضاف نائب المستشار، أنه لا يمكننا تصور هجوم على رفح دون خسائر بشرية كبيرة ولن نسمح بتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وتابع، أن المجاعة ومعاناة الفلسطينيين والهجمات في غزة تتعارض مع القانون الدولي.

كان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات المحتجزين.

ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

وأكد أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.