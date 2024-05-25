الجيش الأميركي: 4 سفن للبحرية الأميركية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت بـ"أحوال الطقس"

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "4 سفن للبحرية الأميركية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم بأحوال الطقس".

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّ "السفينتين الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان"، مشيرة إلى أنّ "الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية ولم ترد أنباء عن إصابات".

في 23 أيّار، أعلن نائب قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر أنّ ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لـ"توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح كوبر للصحفيين، أنّ اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر. ورفض تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث.

ولفت إلى أنه تم إجلاء أحد الجنود الذين أصيبوا أثناء عملية الرصيف البحري في غزة إلى مستشفى. وأوضح أن أحد أفراد الخدمة الأميركيين في عملية الرصيف في حالة حرجة بمستشفى إسرائيلي.