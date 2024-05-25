شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يثمن دعوة الرئيس للمستثمرين للمشاركة فى مشروعات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر أن مجال الزراعة شهد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، نهضة كبيرة ضمن خطة شاملة للتنمية الزراعية، هدفت لتوسعة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وحدت من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، مثمنة دعوة الرئيس للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية لما لهم من خبرة وقدرة على ادارة مثل هذه المشروعات.

وأوضحت مديح في تصريحات لها أن العشر سنوات الماضية اطلقت العديد من المبادرات التي دعمت القطاع الزراعي كإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى لتوسيع الرقعة الزراعية، كمشروع تطوير سيناء وتنمية الصحراء الغربية وغيرها، وتنفيذ برامج لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتطوير أساليب الري الحديثة، مما أدى لزيادة الإنتاج الزراعي بنسب كبيرة، فضلا عن دعم صغار المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل بأسعار ميسرة، والتوسع في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية.

وأشارت إلى أن إنجازات الرئيس السيسي في التنمية الزراعية تضمنت إنشاء العديد من المجمعات الصناعية الزراعية لتعزيز التصنيع الزراعي والقيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن تحسين البنية التحتية الزراعية من طرق ومرافق ري وتخزين وتسويق المنتجات، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر خلال السنوات الأخيرة.