بايدن: أنا مصمم على إبعاد الجنود الأميركيين عن الحرب في أوكرانيا

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى "أننا سنرّد على أي هجمات تستهدف قواتنا كما حصل في وقت سابق هذا العام حيث قتل 3 جنود أميركيين في الأردن"، مشيرًا إلى "أننا قمنا بشن عشرات الضربات الجوية الناجحة ضد الجماعات المدعومة من إيران".

ولفت، في خطاب ألقاه في حفل افتتاح الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت في نيويورك، إلى أنّ "99% من المسيّرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل لم تصل لأهدافها بفضل دفاعاتنا وكان الهجوم سيكون مدمرا"، موضحًا "

إلى ذلك، أكد بايدن مجددًا أنّه مصمم على إبعاد الجنود الأميركيين عن الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى "أننا نقف بقوة مع أوكرانيا وسنقف معهم".

ورأى أنّه "بفضل القوات المسلحة الأميركية، نفعل ما لا تستطيع سوى أميركا أن تفعله باعتبارها الدولة التي لا غنى عنها، والقوة العظمى الوحيدة في العالم".