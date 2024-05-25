شخصيات لبنانية وإقليمية تقدّمت بالعزاء للسيد نصرالله بوفاة والدته

قدّمت شخصيات سياسية ودينية محلية وإقليمية التعازي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بوفاة والدته نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبدالكريم نصرالله.

وفي بيان لقيادة "حزب الله"، فقد ذكرت أنّ "المصاب أليم والحزن كبير، لكننا نتعزى بقضاء الله وقدره والتسليم بحكمه ومشيئته، وهي ‏الأم ‏المؤمنة والطاهرة التي انجبت وربت عائلة مؤمنة ومجاهدة وكريمة"، داعية إلى المشاركة في "تشييع جثمانها الطاهر ومواساة ‏سيّدنا عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق في السادس والعشرين من ‏ايار وذلك في روضة الشهيدين في الغبيري".

بدوره، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح ناعيًا والدة السيد نصرالله، إلى أنّه "رحم الله الأم التي أنجبت أعظم النعم، فخر العرب والمسلمين ومجد الأمة وعنوان عزها وكرامتها ونصرها"، خاتمًا بالقول: "عظم الله أجركم سيدنا وقائدنا وأطال الله عمركم الشريف".

وتوجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بـ"أحرّ التعازي وأصدق المواساة من الأخ العزيز والمجاهد الكبير السيد حسن نصر الله، لفقده والدته الحاجة أم حسن، حيث آلمنا وفاة هذه المرأة المجاهدة والصابرة، ونسأل الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها الفسيح من جناته، وأن ويُلهمكم والوالد العزيز والعائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان".

إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم حركة "أنصار الله" في اليمن محمد عبدالسلام، إلى أنّ "خالص العزاء وأصدق المواساة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في رحيل والدته العزيزة، تغمدها الله بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وبعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، التابع لـ"أنصار الله"، مهدي المشاط، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام لحزب الله والدته.

وعبّر المشاط في برقية العزاء عن "أحر التعازي وصادق المواساة للسيد حسن نصر الله، وكافة أفراد أسرته الكريمة"، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

من جانبه، ذكر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أنّها "والدة السيد حسن نصرالله وكفى.. يكفيها فخرًا أنّ نجلها غيَّر العقل العربي ونقلَهُ من الهزيمة الدائمة إلى الأمل بالنصر"، خاتمًا بالقول "رحلت (والدة السيد نصرالله) مجبورة الخاطر معتزّة بجهادها في الحياة".