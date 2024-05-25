إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في عيترون واندلاع حريق في الخيام إثر قصف مدفعي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في عيترون، حيث اشتعلت النيران داخله، فيما أفيد عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، أدى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الخيام إلى اشتعال حريق في مكان القصف، فيما استهدف قصف آخر بلدة حولا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع استمرار الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية تجاه مواقع وقوات الجيش الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.