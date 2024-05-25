أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّه "ستقوم بلدية بيروت يوم غد 26/05/2024 بأعمال تنظيف نفق سليم سلام، حيث ستبدأ الأعمال على المسلك المؤدّي من وسط بيروت نحو المدينة الرياضيّة، اعتبارًا من الساعة 07،00، ولغاية السّاعة 12،00 من التاريخ عينه. لذلك، سيتمّ تضييق مساحة مرور السيّارات على المسلك المذكور. وإن تطّلب الأمر إغلاق النفق، سيُحوَّل السّير إلى الطريق المحاذية".
وطلبت من المواطنين "أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير يوم غد على المسلك المتّجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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