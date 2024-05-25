شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مواقف الرئيس السيسى تعبر عن إرادة الشعب فى مساندة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى تأييد حزب الجيل لكل القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات كانت تعبر إرادة الشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الأولى.

أضاف الشهابى، أنه يعتبر مواقف الرئيس السيسى القومية التى أعلنها فى مؤتمرات العالمية العلنية مع وزير الخارجية الأمريكى ثم مع المستشار الألمانى والرئيس الفرنسى ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء كل من اسبانيا وايطاليا كانت هى وراء لحلحلة مواقف تلك الدول من التأييد الأعمى للمخطط الصهيو أمريكى غربى القاضى بتحقيق حلم بنى صهيون بتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسرى الغزاوية تحت تأثير الغارات الجوية والضربات الصاروخية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، لافتا أن كشف الرئيس السيسى لهذا المخطط وضع نهايته وجعلنا نفتخر به وخاصة عندما استعرض تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدمرة فى رسالة قوية لاسرائيل ولمن يدعمها بأن مصر قادرة على حماية أمنها القومى وقادرة على منع تصفية القضية الفلسطينية وأن جيش مصر قوى وقادر على ردع الأعداء.

أكد رئيس حزب الجيل، أن من المواقف التى جعلت رؤوسنا تطال السماء عندما اشترطت مصر بخروج الجنسيات الأجنبية من غزة بإدخال المساعدات المصرية إلى اهلنا الصامدين فى قطاع غزة ووصلت نسبتها إلى أكثر من 85% من حجم المساعدات التى دخلت القطاع .



أضاف الشهابي أن خارطة الطريق التى قدمتها مصر إلى مؤتمر القاهرة للسلام كانت هى القرارات التى أصدرها مؤتمر القمة العربية الإسلامية بجدة فكانت مواقف مصر ورئيسها وراء بلورة الموقف العربى والإسلامي ..مثمنا رئيس حزب الجيل اتهام مصر حكومة الاحتلال الاسرائيلى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى وانضمامها لدولة جنوب افريقيا فى دعواها أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن مواقف مصر ورئيسها كانت هى اتهام المحكمة الجنائية الدولية للنتن ياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى ووزير دفاعه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وإصدار المدعى العام لها مذكرة اعتقال لهما ..مشددا انها مواقف نفتخر بها