شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بخارجية النواب: ندعم جميع قرارات مصر حول القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفورى للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين فى غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأكد القاضى، أن قرار المحكمة يتوافق مع رؤية مصر بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث طالبت مصر بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن دعواتها الكاملة بحل الدولتين عبر حدود 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه يدعم بقوة جميع قرارات القيادية السياسية المصرية بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر موقفها من القضية الفلسطينية راسخ وثابت ويتمثل فى إقامة السلام الشامل بالمنطقة.

وشدد القاضى، على أهمية امتثال إسرائيل الالتزام بقرارات المحكمة الدولية فى إطار الالتزام الدولى بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولى الإنسانى، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتى تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائى دولى.