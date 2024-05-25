رئيس المصريين الأحرار: نقف مع القيادة السياسية فى خطواتها لتحقيق التنمية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مؤكداً على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مشروع جنوب الوادى، والتى تناولت فيها التحديات التى تواجهها الدولة والحلول الواقعية لمواجهتها.

وقال «خليل» فى تصريحات صحفية، إن السيد الرئيس يتعامل بمبدأ الشفافية المطلقة محدثا شعبة عن إدارة الدولة بموازنة محددة، ولذا يراعى بعين الاعتبار قدرة المواطن المصرى على تحمل القرارات والظروف، مستشهداً بالأسعار الفعلية للخبر والطاقة وتدارك الأمر دون تحميل أعباء على المواطنين.

وأضاف، أن إشكالية تخفيف الأحمال للكهرباء حتى لا تتضاعف أسعارها نحو ثلاثة مرات، للعمل على سد التكلفة والمديونيات، مؤكدا أن تخفيف الأحمال غرضه تدارك الأمر وعدم رفع أسعارها حتى لا تؤثر سلبًا على المواطنين ذوى الدخل المحدود.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسى وجه المسؤولين للتحدث إلى الرأى العام بكل شفافية عن التحديات التى تواجهها الدولة، وقوله واضحاً أن الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم ولو الناس فهمت هتيجى معاك ".

وأشار إلى أنه رغم التحديات والظروف فالبلاد لم تتوقف وتشهد مشروعات قومية على كافة الأصعدة ومنها فى أرض سيناء مشروعات الزراعة والاستثمارات، وذلك يهدف تحقيق دخل قومى.

وأوضح أن هناك دوراً هاما على كافة المسؤولين والمجتمع المدنى والأحزاب أيضا بضرورة توعية واطلاع المواطنين على حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وعلى الحكومة إيجاد حلولا وبدائل لا تحمل المواطنين أعباء حياتية.

وأختتم رئيس حزب المصريين الأحرار إنه وجموع أبناء الحزب قلبا وقالبا مع القيادة السياسية فى خطواتها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة القوية والقادرة رغم التحديات العصيبة.