تظاهرة في مدريد احتجاجا على قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص اليوم في وسط مدريد للتعبير عن معارضتهم لقانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الذي يفترض أن يقر في 30 أيار.

ودعا زعيم الحزب الشعبي اليميني البرتو نونييس فييخو إلى أنني "أطلب منكم سحب هذا العفو!"، مضيفاً "إسبانيا ليست للبيع بل دولة قانون يتساوى فيها كل المواطنين أمام القانون وأمام القضاء".

وشارك في التظاهرة نحو عشرين ألف شخص بحسب الشرطة فيما أفاد المنظمون بأن العدد أكبر بأربع مرات من ذلك.

وهتف المتظاهرون "بيدرو استقل!" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز.

بعد الانتخابات التشريعية في تموز 2023 طرح الحزبان الانفصاليان في كاتالونيا في شمال شرق البلاد، العفو عن ناشطيهم الضالعين في محاولة لانفصال الإقليم أحبطت في العام 2017، شرطا لدعمهما الاشتراكي بيدرو سانشيز ليبقى في السلطة الأمر الذي وافق عليه الأخير.