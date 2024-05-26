وزير المالية الإسرائيلي: ⁠يجب احتلال مدينة رفح بأكملها والسيطرة الكاملة للجيش على قطاع ‎غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بإطلاق الصواريخ على سكان سديروت والغلاف، ولا يمكن أن نقبل أن تحتجز حماس رهائننا".
وشدد سموتريتش، على أن "دخول رفح مهم جداً، لقد ضغطنا عليهم، وردّ حماس بإطلاق الصواريخ على تل أبيب يعود إلى أنهم يتعرضون لضغوط، ويشعرون بضغط الجيش على رقابهم".
وأضاف "يجب احتلال مدينة رفح بأكملها، بكل الوسائل، الآن، والسيطرة الكاملة للجيش على قطاع غزة بأكمله".
وكان قد أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، عن قتل وأسر جنود إسرائيليين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين نشرت "القسام" مقطع فيديو يُظهر سحب جندي في أحد الأنفاق وقالت: "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".
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