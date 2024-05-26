أبلغت شرطة بلدية دير الأحمر، بمؤازرة عناصر من مخابرات الجيش ولجنة من المخاتير، عددا من النازحين السوريين المخالفين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية، بضرورة تفكيك خيمهم ومغادرة سهل البلدة والجوار.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بلدية دير الأحمر طلبت من نازحين سوريين مخالفين تفكيك خيمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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