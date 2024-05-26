بالفيديو ..القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الفلسطينية ، اليوم الأحد ، مشاهد لقصف تل ابيب منذ بضعة أشهر وانطلق صافرات الإنذار ، وسماع دوي انفجارات ، وجاء ذلك ردآ من المقاومة على المجازر الاحتلال فى حق المدنين

وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط إسرائيل، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الجيش في بيان له: "متابعة للإنذارات في وسط البلاد فالحديث عن إطلاق 8 قذائف صاروخية من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدة قذائف".

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار في " كفار سابا وهرتسيليا وصوفين وتل أبيب وبيتحتكفا".

#شاهد.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين#طوفان_الأقصى



وسط تكبيرات الاطفال 🇵🇸 pic.twitter.com/R46Lmhx6XB — ‏المُهنــ𓂆ـدس (@Palesti481) May 26, 2024

مقاتلًا بـ"شبشب" يسحب جنديًا إسرائيليًا داخل نفق

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد 26 مايو 2024، مقطع فيديو يظهر جنديًا إسرائيليًا ملقى على الأرض، ويقوم أحد مقاتلي القسام بسحبه داخل النفق.

جاء بث المقطع عقب كلمة أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، التي أعلن فيها عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة، أمس السبت، شمالي قطاع غزة.

في الإطار تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعار الذي وضعته كتائب القسام في خلفية كلمة أبو عبيدة: "فريقًا تقتلون وتأسرون فريقًا".

كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقاتل الذي كان يرتدي "شبشب" خلال سحبه جنديًا إسرائيليًا مدججًا بالسلاح داخل النفق.

كما أكد أن مقاتلي القسام أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري.

وخُتم الفيديو بعبارة: "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".

فيما عمّت مشاعر الفرح والابتهاج في مخيمات ومدن فلسطينية بما فيها قطاع غزة، وبعض الدول العربية، عقب إعلان كتائب القسام أسر عدد من الجنود.