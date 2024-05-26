الحاج حسن التقى نظيره المصري وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في اطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري السيد القصير بمكتبه بالعاصمة الادارية المصرية، لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها.

استعرض الوزيران، الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وازالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين اللبناني والمصري.

بدوره، أشار الحاج حسن الى "رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الامر".

يذكر ان الحاج حسن جال خلال زيارته لمصر في محافظة بورسعيد، رافقه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ابرهيم الدخيري، واطلع على الانشطة الزراعية بالمحافظة وتفقد المزارع السمكية فيها، وكذلك سوق السمك، بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد. كما زار الوزير مركز المفرخ السمكي بمحافظة الإسكندرية واطلع على كيفية استزراع القريدس واصناف عديدة من الاسماك، ثم توجه الى مصنع سمرمون لتصنيع وتعبئة الاسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات من تدخين وتمليح وتعبئة.