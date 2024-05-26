خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

ذكر خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا نحو البحر الأصفر وجزيرة لوزون في الفترة من 27 أيار إلى الرابع من حزيران.

واوضحت وزارة الخارجية اليابانية إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أجروا محادثات هاتفية ردا على الإخطار وعبروا عن وجهة نظر مفادها أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سيكون انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان، إن المسؤولين اتفقوا على مطالبة كوريا الشمالية بإلغاء عملية الإطلاق المقررة.

ويأتي هذا الإخطار قبل اجتماع قمة ثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين من المقرر عقده غدا الاثنين.