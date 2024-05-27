رئيس الوزراء المصري: حريصون على دعم لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، حرص بلاده على دعم لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها على جميع الدول.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده مدبولي مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان في قطاع الزراعة، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير. وقال مدبولي، وفق البيان، إن القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار مدبولي إلى حرص مصر على تسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أسوةً بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلاً عن دعم معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

وذكر البيان أن الحاج أكد من جانبه عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين ضمن الملفات ذات الأولوية في الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين.

وشدد على تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني.

وأشار إلى وجود الكثير من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت في مجال الزراعة بصفة خاصة.