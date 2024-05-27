زيلينسكي يناشد بايدن وشي الانضمام لقمة سلام بسويسرا في يونيو

ابوظبي - سيف اليزيد - خاركيف (د ب أ)

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينج المشاركة في قمة سلام مقرر عقدها في سويسرا خلال يونيو القادم. وقال زيلينسكي، أثناء وجوده في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا: «الجهود التي تبذلها الأغلبية الدولية، هي أفضل ضمان للوفاء بجميع الالتزامات». وتابع زيلينسكي، مخاطباً بايدن وشي بشكل مباشر، باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو، على منصة التواصل الاجتماعي «تليجرام»: «من فضلكم، ادعموا قمة السلام بقيادتكم الشخصية ومشاركتكم». وكانت سويسرا قد دعت حوالي 160 دولة، لحضور قمة سلام، تعقد يومي 15 و16 يونيو المقبل لبحث السبل الممكنة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. ولم تتلق روسيا منذ أكثر من عامين، دعوة لحضور القمة.