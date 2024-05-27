لن تصدق النتائج.. باحثة توضح مزايا زيت بذور القرع في علاج الاكتئاب والضغط النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

كشفت الدكتورة مروة حلمي، الباحثة بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، مزايا عديدة لزيت بذور القرع، مؤكدة أن هذا الزيت غني بالعديد من المواد الفعالة والفيتامينات والمعادن الهامة التي تعمل على تخفيف الالتهابات.

وأضافت حلمي، خلال نشرة طبية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن زيت بذور القرع يخفف أعراض الاكتئاب، وأكد على ذلك إجراء بعض الاختبارات السلوكية والنفسية التي تهدف إلى تقييم الحالة الاكتئابية لدى فئران التجارب، وملاحظة تحسنها نتيجة لتناول المغذيات العلاجية.

وتابعت الباحثة بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية تفاصيل التجارب على الفئران: تم تصميم نموذج محاكي للاكتئاب الناشئ عن الضغوط في فئران التجارب لدراسة دور التغذية العلاجية بالزنك وزيت بذور القرع العسلي في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الفئران، من خلال معالجة الالتهابات العصبية والتخلص من الشوارد الحرة.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من فعالية العلاجات من خلال قياس مستويات النواقل العصبية وبعض معاملات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبهذا فإن التغذية العلاجية تفتح آفاقًا جديدة لنا في علاج العديد من الأمراض.