تعرض للضرب والتعذيب.. تفاصيل واقعة قتل شاب فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب فى محافظة الدقهلية، مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء تعرضه للضرب والتعذيب على يد صاحب مقهى يعمل فيه.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، بوفاة "محمد عبد الموجود السيد عبدالعال، 26 عاما، عامل بمقهى ومقيم عزبة صبحي، بندر بلقاس، متأثرًا بإصابته بجروح قطعية بفروة الرأس والشفة السفلية وأعلى الحاجب الأيسر والفخذ الأيسر.

من جانبها اتهمت منى سليمان محمد"، 46 عاما، والدة العامل، "لطفي.ج.ل.ع"،22عاما، القائم بإدارة المقهى محل عمل نجلها، ووالده "ج.ع.ب"، 54 عاما، صاحب المقهى ويقيمان عزبة أبو شلباية باستدراج نجلها واحتجازه بالمنزل محل سكنهما وتكبيل يديه وقدميه والتعدي عليه بالضرب بالأيدي وعصا خشبية وسلاح أبيض"خنجر، وإطلاق كلب "خاصة المتهم الاول، وذلك لوجود خلافات مالية بين نجلها والمتهم الأول.

وتمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات على مبلغ تجارة مواد مخدرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.