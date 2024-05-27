رئيس الوزراء: هدفنا تقليص الفجوة الاستيرادية ونرحب بالقطاع الخاص في كل المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان يشرف على 4 قطاعات اليوم، خلال زيارته التفقدية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية: تركيزنا على هذه القطاعات لتقود الاقتصاد المصري وتكون قاطرة للتنمية، وتحقيق معدلات النمو المرتفعة وفرص التشغيل الكبيرة، وبدأنا الجولة في واحدة من المزارع النموذجية كبداية والمرتبط بها تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: نحن لا نعرض المشروع فقط، بل نناقش مع القطاع الخاص كيفية توسعة وتطوير مشروعاته بما يحقق تقليص الفجوة الاستيرادية، التي نتحدث عنها في مصر بأنها تمثل المشكلة، ونرحب بالقطاع الخاص في جميع المشروعات.