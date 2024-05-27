أبو فاعور: أمد الفراغ الرئاسي قد طال ويجب تغليب المصلحة الوطنية على اي اعتبار آخر

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أن "أمد الفراغ الرئاسي في رئاسة الجمهورية قد طال، وقد بات هذا الامر ممجوجا وغير مرغوب وبات يشكل نقيصة في حياتنا السياسية، وفي حياتنا الوطنية".

ودعا أبو فاعور، الى "تغليب المصلحة الوطنية على اي اعتبار آخر لاننا نرى ما نرى من مخاطر سواء من الحرب الجائرة في الجنوب او من الأزمة الإقتصادية التي طالت واستطالت والتي لا بد من ايجاد حل للخروج منها"

وشدد على أننا "نحتاج الى استقامة علاقاتنا الوطنية فلا يكون فرح الواحد منا حزنا للآخر، ولا يكون حزن الواحد منا فرحا للآخر، بل نتشارك في مصائرنا الوطنية في هذه الظروف الصعبة، حيث النيران تحاصر هذا الوطن، من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب على أبناء الجنوب وهي ليست اعتداءات عليهم فحسب، بل على كل الوطن".

كذلك دعا ابو فاعور الى "روحية التفاهم بين اللبنانيين وإلى تغليب المصلحة الوطنية على اي اعتبار آخر، ونحن نرى ما نرى من مخاطر سواء من الحرب الجائرة في الجنوب او من الأزمة الإقتصادية التي طالت واستطالت والتي لا بد من ايجاد حل للخروج منها".