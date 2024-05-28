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الأونروا: فرار حوالي مليون شخص من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، بأن حوالي مليون شخص فروا من رفح بجنوب غزة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت "الأونروا" في منشور عبر منصة "إكس" اليوم: "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة".

وأضافت: "يوم بعد يوم، يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".

وتشن إسرائيل حربا شاملة ضد قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي مقدمتها حركة حماس، على القواعد والمستوطنات الإسرائيلية فيما يعرف بغلاف غزة يوم السابع أكتوبر الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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