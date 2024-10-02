ريهام حجاج تنشر مقطع فيديو لها.. وتعلق: "إزاي كنت تخنانة كدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

نشرت الفنانة ريهام حجاج مقطع فيديو لها، من لقائها في أحد البرامج التلفزيونية، وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت ريهام حجاج على الفيديو، وكتبت: "إزاي كنت تخنانة كدا".

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة"، إلى جانب: خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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