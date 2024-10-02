هيدي كرم وإنجي المقدم وصبا مبارك في كواليس "وترحساس" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها، صورة جديدة لها، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي صورة تجمعها بالفنانة صبا مبارك، والفنانة إنجي المقدم، ضمن كواليس مسلسل "وتر حساس"، وذلك عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تشارك هيدي كرم، في مسلسل وترحساس بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، أحمد غزى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن، هيدي كرم عرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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