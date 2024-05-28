ترامب يصف بايدن بــ«حثالة البشر» في يوم الذكرى

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القضاة المشرفين على المحاكمات المدنية والجنائية ضده، كما هاجم الرئيس جو بايدن والإدارة الديمقراطية وخصومه السياسيين، ووصفهم بأنهم "حثالة البشر"، وذلك بمناسبة يوم الذكرى

كتب ترامب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري، على موقع Truth Social: "يوم ذكرى سعيد للجميع، بما في ذلك حثالة البشر الذين يعملون بجد لتدمير بلدنا الذي كان عظيما ذات يوم".

وأشار على وجه التحديد إلى القاضي لويس كابلان، واصفاً إياه بـ "القاضي الفيدرالي اليساري الراديكالي الذي يكره ترامب، اشارت صحيفة ذا هيل الى ان كابلان أشرف على قضيتين تشهير من الكاتب إي جين كارول، والتي خسرها ترامب وأمر بدفع أكثر من 80 مليون دولار كتعويض عن الأضرار وهو يستأنف الحكم.

كما هاجم الرئيس السابق القاضي آرثر إنجورون، الذي حكم في محاكمة احتيال تجاري مدني في نيويورك، مما أدى إلى الحكم على ترامب بدفع غرامات تزيد على 450 مليون دولار. ووصف ترامب إنجورون بأنه "أحمق" وألمح ضمنا إلى أنه سيشن قريبا نفس الهجمات ضد القاضي في محاكمته الجنائية الجارية بشأن المال، خوان ميرشان.