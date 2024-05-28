الغارديان: إسرائيل نشرت وكالاتها الاستخبارية للضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحقيق، أنّ "إسرائيل شنت حربًا سريّة استمرت نحو عقد من الزمن ضد المحكمة الجنائية الدولية".
ويأتي هذا التحقيق بعد تصريحات من المحكمة بشأن تهديدات تلقتها إثر طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "إسرائيل نشرت وكالاتها الاستخبارية للضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم"، مضيفة "المخابرات الإسرائيلية استولت على اتصالات مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية منهم كريم خان".
وأفادت بأنّ "نتانياهو أبدى اهتماما وثيقا بالعمليات الاستخبارية ضد المحكمة الجنائية الدولية".
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