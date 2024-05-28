أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ "فرع المعلومات أوقف خلال عملية دهم في بعلبك على طريق نحلة، السوري (أ.م.ز) للاشتباه بضلوعه بعملية تحرش بطفل لبناني عمره 7 سنوات". هذا، ونقل الموقوف إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخض سوريّ على طريق نحلة- بعلبك للاشتباه بضلوعه في عملية تحرش بطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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