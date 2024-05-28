التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، المفوّض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، وجرى التداول في عمل المنظمة وسُبل مساعدتها لمتابعة عملها في خدمة اللاجئين الفلسطنيين على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث مع لازاريني عمل "الأونروا" ومساعدتها في في خدمة اللاجئين الفلسطنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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