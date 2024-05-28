مؤتمر تحت عنوان "الشباب والعمل البلدي ركائز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الفساد"

عقدت منظمات SHIFT / TIPS, DPNA وUSPEaK مؤتمراً صحفي بعنوان "الشباب والعمل البلدي, ركائز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الفساد"، حيث عرضت كل من الجمعيات الثلاثة مشاريعها المتفرقة والتي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز دور الشباب في هذا الإطار من خلال المناصرة والمساءلة والحوار بينهم وبين مؤسسات الدولة.

واشارت مديرة وممثلة جمعية USPEaK روان ياغي، الى مجموعة الشبّان والشابات الذين عملوا معهم في منطقة بعلبك والعين على تطوير ورقة بحث حول معمل فرز النفايات في بعلبك، والتي جاء من خلالها توصيات عدّة مثل تفعيل الآلية القانونية اللازمة للمساءلة والمحاسبة للمؤسسات والادارات المسؤولة عن المعمل. بناءً على هذه التوصيات, تلقت مجموعة الشباب تدريبات حول القوانين والمهارات التي هم بحاجة اليها، ونظموا جلسات حوار حول دور الشباب في مكافحة الفساد.

من جهة أخرى، تناول المحامي والمستشار القانوني في معهد طرابلس للدراسات السياسية، مجد الأيوبي، الشق القانوني حيث نوه عن أهمية وفعالية القوانين اللبنانية, على عكس ما يتناوله البعض, وإمكانية الشباب الاستفادة منها واستخدامها كأدوات في مكافحة الفساد. وشدد أيضاً على أهمية العمل على تطبيق هذه القوانين إذا أردنا تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة.