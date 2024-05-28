قوى الامن عممت صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح / المسلك المؤدي الى مستديرة الطيونة، وليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها، ولا يمكن التواصل معها، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها".

وطلبت "من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 292867-01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".