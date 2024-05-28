عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح / المسلك المؤدي الى مستديرة الطيونة، وليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها، ولا يمكن التواصل معها، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها".
وطلبت "من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 292867-01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.