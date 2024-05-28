امانات السجل العقاري في جبل لبنان تفتح أبوابها لتسليم معاملات يوم الجمعة

جددت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، "تذكير أصحاب المعاملات في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان أنها ككل يوم جمعة تفتح أبوابها أمامهم هذا الأسبوع أيضا الجمعة في 31 أيار 2024 لتسليم الدفعة التاسعة من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة العاشرة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود 2024".

وأعلنت أن "رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 29- 30و 31 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع أوامر القبض غير المدفوعة وجميع السندات الجاهزة، كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الإفادات العقارية نهار الإربعاء والخميس والجمعة في 29- 30و 31 ايار 2024 واستلام طلبات اظهار الحدود".

واشارت الى ان "رئيس المكتب العقاري المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 30 و 31 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وسوف يقوم بتسليم جميع اوامر القبض غير المدفوعة. كما سوف تقوم امانة السجل العقاري في بعبدا نهار الخميس في 30 ايار بتسليم الافادات العقارية. رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يقوم نهار الاربعاء في 29 ايار باستلام معاملات جديدة فقط لعمليات فك التامين. كما سوف تقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية يوم الجمعة الواقع في 31 ايار 2024. رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الاولى ورئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 31 ايار 2024 جميع المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل الجمعة الواقع في 31 ايار 2024 جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ".

وحددت المديرية "آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2x50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

-محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف).

-محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).

-محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

يشار الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل".