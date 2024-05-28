شكرا لقرائتكم خبر عن هجرة غير شرعية.. انتشال جثة رضيع من البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

مدينة صفاقس

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة إغاثة تعمل فى منطقة البحر المتوسط اليوم الثلاثاء أنها انتشلت جثة رضيع (6 أشهر) على قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.وقالت منظمة الإغاثة "اس او اس هيومانيتي" إنه جرى العثور على الجثة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على متن قارب يقل أكثر من 40 مهاجرا.ونقلت قوات حرس السواحل الإيطالية جثة الرضيع إلى جزيرة لامبيدوسا مع شقيق له ووالدتهما، حسبما أكدت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).وتردد أن قارب المهاجرين أبحر من مدينة صفاقس التونسية قبل يومين، وذكرت المنظمة أن سفينتها "هيومانتي 1" التي اكتشفت جثة الرضيع، كانت متجهة إلى ميناء ليفورنو الإيطالي وعلى متنها 185 شخصا بعدما قالت بعمليتي إنقاذ.وأشارت إلى أن بعض الناجين كانوا يعانون من الإرهاق ودوار البحر وحروق.