الخارجية الأمريكية: إسرائيل ملزمة باتخاذ كل التدابير لتفادي المساس بالمدنيين في رفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة -

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إسرائيل ملزمة باتخاذ كل التدابير لتفادي المساس بالمدنيين خلال عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نشعر ببالغ الحزن والاسى إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح في قطاع غزة".

وأوضح أن بلاده تواصلت مع إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق تجاه ما يحدث في رفح.

وحث ميلر إسرائيل على إجراء تحقيق شامل بشأن هجوم رفح، لافتا إلى أن واشنطن ستراقب عن كثب نتائج تحقيقات وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن ما حدث في رفح.

وأشار ماثيو إلى أنه يجب على إسرائيل ألا تشن ضربات على المناطق المصنفة بأنها آمنة التي أبلغت المدنيين بالتوجه إليها.

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في رفح الفلسطينية، وطالب بوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة على الفور، كما طالب إسرائيل بفتح جميع معابر القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: على السلطات الإسرائيلية تيسير إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون معوقات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة على رفح الفلسطينية، إلى 21 شهيدا و64 مصابا، كاشفة عن أن 10 مصابين في حالة حرجة للغاية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

بدورها اعتبرت لجنة الطوارئ في رفح الفلسطينية، أن ما جرى جريمة حرب إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله "الإرهابي النازي"، حيث ضرب بسلوكه جميع القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء الاحتجاز "غير الإنساني" لمن تزعم إسرائيل أنهم مقاتلين مشتبه فيهم

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الاحتجاز "غير الإنساني" للمقاتلين الفلسطينيين الذين تشتبه إسرائيل بهم في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن المعاملة معهم سيئة للغاية حتى أن بعضهم اضطر إلى بتر أطرافه "بسبب التكبيل لفترات طويلة".

وفي تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الوضع في غزة لشهر مايو، استشهد معدو التقرير بشهادات "من مسعفين ومبلغين" تفيد بأن المعتقلين المصابين قد تم احتجازهم في مستشفى ميداني "أيديهم وأقدامهم مكبلة ومعصوبي الأعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم الثلاثاء.